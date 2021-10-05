Fenerbahçe ’de son dönemlerde en çok konuşulan isim olan Kim Mae Jae’nin sözleşme detayları belli olmaya başladı. Çin kulübü BJ Guoan’dan yıllık 3.5 milyon kazanmasına rağmen Fenerbahçe’ye gelmek için 1.5 milyon Euro’luk fedekarlık yapan, yıllık 2 milyon Euro kazanan Kim’in sözleşmesinde yer alan 9 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi en çok konuşulan konu durumunda.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Kim’in en büyük hayali futbol hayatını İspanya, İngiltere gibi ülkelerde sürdürmek. Bu yüzden sözleşmesine 9 milyon Euro satın alma opsiyonu isteyerek sözleşme şartı olarak koydurdu.

Özel madde bulunuyor

Ama Başkan Ali Koç’un futbolcuyu tutmak için her türlü fedakarlığı yapmak istediği öğrenilirken sözleşmesinde özel bir madde bulunuyor.

Teklif gelirse gelsin gidemeyecek

Buna göre Kim, sezon sonuna kadar hangi takımdan teklif gelirse gelsin gidemeyecek ve bu özel serbest kalma bedeli maddesini kullanamayacak.









Kafasının karışmasını istemiyor

Başkan Ali Koç “Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yap ben hayalini gerçekleştirmek için her türlü yanında olacağım” sözünü vererek futbolcunun transfer konusunda kafasının karışmasını istemiyor.

Sezon sonu transfer olursa...

Sezon sonuna kadar bu konu tamamen kapanmış durumda. Kim eğer sezon sonu transfer olmak isterse kulübe 9 milyon Euro bonservis bedeli verecek.

Yüzde 25 pay

Ama Fenerbahçe sözleşmesinde özel bir madde de koydurdu. Eğer Kim Avrupa’dan bir takıma imza atarsa sonraki satıştan Fenerbahçe kulübü yüzde 25 oranında para kazanacak. Ama Kim şu an Fenerbahçe’de çok mutlu. Eğer istediği takımdan ve beklediği teklifleri alamazsa Fenerbahçe’de kalacak.

İşte madde madde sözleşmesi

1- Yıllık 2 milyon Euro karşılığında 3 yıllık sözleşme

2- 9 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi

3- 1 sene boyuncu takımda kalma garantisi

4- Fenerbahçe’ye bir sonraki satıştan yüzde 25 satıştan pay

Öte yandan, sarı-lacivertli takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Min-jae Kim, bu sezon 11 maçta sahaya çıktı ve 953 dakika süre aldı.







