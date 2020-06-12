Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 27. hafta maçında Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıktı. Süper Lig'de son çıktığı 7 maçı da kazanamayan Fenerbahçe seyircisiz oynanacak maçta Kayserispor'u yenerek kalan haftalarda moralli bir şekilde yoluna devam etme amacında. Sarı Lacivertli ekipte hafif sakatlığı bulunan Vedat Muriç ve Emre Belözoğlu yedek kulübesinde oturuyor. Sarı Kanarya'nın gol umudu ise Mevlüt Erdinç. Düşme potasında yer alan Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanında kazanmak istiyor.

Maç fırtına gibi başladı. Mücadelenin henüz 23. saniyesinde Fenerbahçe ilk gole çok yaklaştı. Kayserispor savunmasının hatasıyla ceza sahasına giren Ozan Tufan'ın şutu az farkla auta çıktı.





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Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.

Fenerbahçe - Kayserispor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Serdar, Deniz Türüç, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets



