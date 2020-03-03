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Fenerbahçe-Kayseri Basketbol maç sonucu: 73-61

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fenerbahçe, Kayseri Basketbol’u 73-61 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

03 Mart 2020, Salı 19:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe-Kayseri Basketbol maç sonucu: 73-61

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fenerbahçe, Kayseri Basketbol’u 73-61 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Ozan Gönen xx, Anıl Veziroğlu xx

Fenerbahçe: Elizabeth xx 11, Ayşe xx, Olcay xx 2, Sevgi xx 11, Merve xx, Tuğçe xx 14, Chelsea xx 17, Cecilia xx 13, Esra xx, İrena xx 3, Laura xx 2

Antrenör: Victor Lapena

Kayseri Basketbol: Manolya xx 9, Kaeladawn xx 11, Ayşegül xx 11, Gülse xx, Kübra xx 2, İvankovic xx 4, Nazlı xx 0, Kennedy xx 24

Antrenör: Ayhan Avcı

1. Periyot: 25-9 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 59-39 (Fenerbahçe lehine)

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