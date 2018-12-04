MHK eski başkanı yorumcusu Kuddusi Müftüoğlu, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında çok tartışılan penaltı pozisyonuyla ilgili özel açıklamalar yaptı.

BARİZ ŞEKİLDE İHLAL VAR

Kurala göre; penaltı atışı esnasında her iki takımdan bir oyuncunun ihlali durumunda penaltının tekrarlanması gerektiğini ifade eden Müftüoğlu, "Diagne'nin penaltı atışı sırasında Fenerbahçe ve Kasımpaşalı oyuncular ihlali gerçekleştirdi. Yalnızca Kasımpaşalı oyuncu ceza sahası içerisinde olsaydı iptal kararı doğru olacaktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yanlış bir karar verdi. Hakemlerin pozisyonlara konsatre olması gerek. 30 cm, 40 cm de değil bu. Oyuncular bariz şekilde ihlal ediyor. " ifadelerini kullandı.

RAPORA GÖRE MAÇ TEKRAR EDİLMEZ

Pozisyonda hakemin yanlış karar verdiğini belirten Müftüoğlu, "Sanırım raporda hakemimiz, Kasımpaşalı futbolcunun ceza sahası ihlali yaptığını yazdı. Bu sebeple kural hatası olmaz ve bu durum maç tekrarını gerektirmez. Bu sezon buna benzer hata iki karşılaşmada daha oldu. Bursaspor-Başakşehir maçında Başakşehir'in kullandığı penaltı ve Alanyaspor-Yeni Malatyaspor mücadelesinde Alanyaspor'un penaltısındaki ihllaller Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ile örtüşüyor. Daha önce VAR sistemi yoktu ve raporlarda 'Hakem o şekilde gördü' denilebiliyordu. Artık VAR sistemi aktif ve ekranda görme durumu sınırsız. Bana göre hakem aceleci davrandı." dedi.

Kaynak: Skorer