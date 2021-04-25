Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Alesk Taşçıoğlu ile Erdem Bayık üstlendi. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, ligin 35'inci haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre değişiklik yapmadı. Belözoğlu, Kasımpaşa maçına şu 11'le çıktı: "Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Ozan, Pelkas, Valencia."

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına 4 eksikle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra Osayi-Samuel, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamadı.

Öte yandan sakatlıkları bulunmaya Mesut Özil ile Mauricio Lemos da kadroda yer almadı.

GÖKHAN GÖNÜL YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Gökhan Gönül, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer aldı. Sakatlığı son bulan Gökhan Gönül mücadeleye yedekler arasında başladı.

YEDEK KALECİ OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlığı sebebiyle görev alamazken kaleyi Harun Tekin korudu. Sarı-lacivertli ekibin genç kalecisi Osman Ertuğrul Çetin ise yedek kulübesinde yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin karşılaşma kadrosunda yer aldı. 17 yaşındaki file bekçisi yedek kulübesinde şans bekledi.

FENERBAHÇE'DEN VAR OPERATÖRÜ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa maçında görevlendirilen VAR operatörü ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol Takımımızın, Süper Ligin 37. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacağı maça atanan VAR operatörü hakkında bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Geçmiş haftalarda, Takımımızın oynadığı Gençlerbirliği ve Galatasaray karşılaşmalarında görev alan, Gençlerbirliği maçımızda ofsayt golün verilmesinde, Galatasaray maçımızda alenen golümüzün iptal edilmesinde etkili olan görüntülerdeki çizgileri çizen kişinin maçımızda görev alacak olması endişe vericidir. Bu tartışmalı isme ilişkin TFF'ye yaptığımız açık çağrı sonrası bu konuda TFF tarafından hiçbir iç soruşturma yapılmaksızın adli mercilere iletilmiş, o mecrada henüz müspet/menfi bir sonuç olmamasına rağmen bu şahıs bugün tekrar maçımıza atanmıştı r.

Bu maçta yine tartışmalı bir VAR prosedürü yaşanma ve ligin kaderinin etkilenmesi ihtimali dikkate alınmaksızın yapılan bu atamanın açıklaması; en iyi ihtimalle bir hata ile daha korkutucu ihtimal ile ise bir kasıtla gerçekleştirilmiş olma olasılığıdır. Kulübümüz, bu tehlikeli atamanın kamuoyu tarafından farkında olunmasını hassasiyetle rica etmektedir."

ŞENOL CAN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Süper Lig'in 36'ncı haftasında iç sahada 1-0 kaybedilen Medipol Başakşehir maçının 11'inde 2 değişikliğe giderek Fenerbahçe maçına çıktı. Genç teknik adam, kalede Ramazan Köse'nin yerine Ertuğrul Taşkıran'ı, Tarkan Serbest'in yerine ise Gilbert Koomson'u 11'de görevlendirdi.

Lacivert-beyazlı ekibin Fenerbahçe karşısındaki 11'i şöyle: "Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin."

6 İSİM SARI KART SINIRINDA

Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesinde 6 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ramazan Köse, Oussama Haddadi, Kevin Varga, Tomas Brecka, Dusko Tosic, Derrick Luckassen, Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 39'uncu haftasında iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

LACİVERT-BEYAZLILARDA 3 EKSİK

Lacivert-beyazlılarda Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Yusuf Erdoğan ve Julian Jeanvier ile Armin Hodzic, karşılaşma kadrosunda yer alamadı.

DHA