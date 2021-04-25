Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrasında gergin anlar

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek Beşiktaş'ı yakın takibini sürdürdü. Maç sonrasında iki takım da soyunma odasına giderken gergin anlar yaşandı.

Maçın son anlarına doğru Kasımpaşa cephesinden bir pozisyonda Fırat Aydınus'a tepki gösterildi. Fenerbahçe kulübesinde Volkan Demirel de Kasımpaşa'nın itirazına tepki gösterdi. İki kulübe arasında kısa süreli diyalog yaşandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrasında bu tartışma tünele doğru giderken devam etti. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, Kasımpaşalı yönetici Fatih Saraç'ın oğlu Emin Saraç ile sözlü atışmalarda yaşadı. Fenerbahçeli ve Kasımpaşalı antrenörlerin araya girmesiyle olay yatıştı.

MAÇ SONRASINDA O ANLAR HAKKINDA KONUŞTU

Emre Belözoğlu maç sonrasında yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Tribüne, 'Ben futbolcuyken de sataşıyordunuz.' dedim. Yeni bir kariyerin başlangıcı içindeyim. Soyunma odasında bulunan ve rakibin kulübesinin arkasında bulunan her bireye karşı, görev aldığım süre içinde tutumum, davranışım, bakışım olmadı. Bana bir sataşma oldu. Benim de kendimi tutmam gerekiyor. Bu benim istemediğim bir şey. Fenerbahçe'nin direktörü olarak, bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmaması gerekiyor. Hele rakip takımdaki bir kişinin benim kulübüme böyle konuşmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.







