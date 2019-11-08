Türkiye Süper Ligi’nde haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Kasımpaşa’yı ağırlarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

Konyaspor karşısında aldığı 5 gollü galibiyetin ardından Kayserispor deplasmanına da mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Fenerbahçe, lig sonucusu rakibi karşısında aldığı tek gollü yenilgiyle adeta şok oldu. Birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Ersun Yanal’ın ekibi, haftayı zirvede tamamlama fırsatını da kaçırmış oldu. Bu maçtaki rakibine son yıllarda büyük üstünlüğü olan Sarı Kanaryalar, 29 Eylül 2012’den beri rakibine kaybetmiyor. Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Adil Rami’nin görev alamayacağı Fenerbahçe’de savunma değişiklik olabilir. Antrenör Ersun Yanal, hafta içinde idmanlarda Zank’nın yerine Sadık Çiftpınar’ı stoperde denedi.

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Geçen hafta Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Kasımpaşa, öne geçtiği maçta ikinci yarıda geriye düşmüş; ancak son anlardaki baskısı sonrası bir puanı kurtarmıştı. Ligde 3 maçtır kaybetmeyen Kasımpaşa, deplasmanda da son 3 maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu maça sıkıntılı çıkan konuk ekipte sakat olan David Pavelka ve Mame Thiam’on yanı sıra cezalı olan Ricardo Quaresma ve Veysel Sarı yok.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa’ya 13 maçtır kaybetmiyor.

• Kasımpaşa’nın Süper Lig’deki son 4 maçı da karşılıkl gol var bitti.

• İki ekip arasında Süper Lig’de oynanan son 7 maçın 6’sı 3,5 Gol Üstü bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Fenerbahçe’nin maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %69’tan fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise maç sonucu ve Alt/Üst 3,5. Misli.com üyelerinin %8’den fazlası mücadeleyi hem Fenerbahçe’nin kazanacağını, hem de mücadelede en azından 4 gol olacağını düşünüyor.



