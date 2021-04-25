Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden Fenerbahçe’de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir mücadelesine göre ilk 11’de değişiklik yapmadı. Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlığı sebebiyle görev alamazken kaleyi Harun Tekin korudu. Sarı Lacivertli ekibin genç kalecisi Osman Ertuğrul Çetin ise yedek kulübesinde yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin karşılaşma kadrosunda yer aldı. 17 yaşındaki file bekçisi yedek kulübesinde şans bekledi.

Fenerbahçe’de 4 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde, Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Osayi-Samuel sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmadı.





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