İlk 4 dakikası 7-7 eşitlikle geçilen müsabakada Vesely ve De Colo’nun basketleriyle 12-7 öne geçen Fenerbahçe Beko, 8. dakika içinde farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 18-12. Ancak son bölümde Onuralp ve M’Baye ile 8-0’lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, periyodu 20-18 önde bitirdi. İkinci periyoda Semih ve Henry’nin basketleriyle başlayan ve 14. dakikada aradaki farkı 5 sayıya (25-20) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde konuk ekip, periyodun bitimine 4 dakika kala Barthel’in smaç basketiyle 27-26 üstünlükkurdu. Kalan bölümde Melih ve De Colo ile etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe Beko, devreyi 39-32 üstün tamamladı.

Guduric'in basketi...

Üçüncü periyotta da etkili oynayan Fenerbahçe Beko finale 61-53 önde girdi. Son periyoda son dakika içinde Guduric’in basketiyle 77-76 üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, müsabakadan 78-76 galip ayrıldı.