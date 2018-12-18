Fenerbahçe karşısında Dadaş mucizesi

Kadıköy’de gece müthiş başlamıştı. Fenerbahçe taraftarı ve Ersun Yanal buluşmuş, tribünler dolmuş, harika bir atmosfer oluşmuştu. Bu coşku sahaya da şansıdı. Fenerbahçe ilk yarıda sezonun en fazla isabetli pasını yaptı. Erzurumsporlu futbolcular topu ayaklarında 5-6 saniyeden fazla tutamıyordu. Mücadele, istek, tempo ve hırs, ilk yarı biterken skorun 2-0’da kalmayacağına, farkın artacağına işaret ediyordu. Ancak ikinci devrede bambaşka bir senaryo yaşandı. Bu kez sahnede Dadaşlar vardı.

Takım tempoyu koruyamadı

Emrah Başsan’ın erken golü, gidişatı tamamen değiştirdi. İlk yarı hiç alışık olmadığı bir tempoda hücum eden Fenerbahçeli oyuncularda yorgunluk emareleri baş gösterdi. Konuk ekip bu dakikalarda oyun kontrolünü eline aldı, Fenerbahçe de topu rakibe bıraktı. Her şeye rağmen skor üstünlüğü ev sahibi ekipteydi ve 3 puan alt sıralardan kurtulmak için çok kritikti. Ancak olmadı, uzatma dakikalarında gelen mucizevi gol, Fener’i yıkarken, Erzurumspor’a altın değerinde 1 puan kazandırdı.

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