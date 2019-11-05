Fenerbahçe karavana atıyor!

Fenerbahçe 40 net pozisyonun 29'unu gol yapamadı. F.Bahçe, 27.5 ile gol yapma yüzdesiyle Süper Lig ile birlikte 5 büyük ligin net gol pozisyonun en az gole çevirme yüzdesine sahip takımı oldu.

YARISINI ATSA FENERBAHÇE UÇMUŞTU!

Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemde Rodrigues'in kaçırdığı pozisyonlara isyan etti. Taraftarlar, "Kaçırdıklarının yarısını atsa takım uçmuştu" dediler.

HASAN ALİ HALA FORM TUTAMADI

Hasan Ali sakatlığını atlatsa da oynadığı maçlarda vasatı aşamadı. Hasan Ali'nin kondisyon eksiğini kapatmak için ekstra çalışma yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Takvim



