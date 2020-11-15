Fenerbahçe - Karagümrük maç sonucu: 3-3

Fenerbahçe, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek adına yoğun tempolu idman programı ve hazırlık maçı ayarlamıştı. Tam gaz antrenmanlarına devam eden Fenerbahçe, Dereağzı Tesisleri'nde ligin yeni ve sürpriz takımı Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor

9. dakikada Karagümrük, Sabo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

24. dakikada Fenerbahçe, Cisse'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

42. dakikada Fenerbahçe, Serhat Ahmetoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti.

45+1. dakikada Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin golüyle skoru 3-1'e taşıdı.

Fenerbahçe ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

İkinci yarı oynanırken Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in, elmacık kemiği kırıldı. Harun Tekin, ameliyat için hastaneye götürüldü.

80. dakikada Karagümrük, Alparslan Erdem'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

85. dakikada Karagümrük, Sobiech'in golüyle 3-3'lük eşitliği yakaladı.



