Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, gündeme ve geleceğe dair açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'ye konuşan tecrübeli isim, Fenerbahçe'ye alakalı en önemli hayalinin genç oyuncu havuzu oluşturmak istediğini açıkladı. Hangi görevde olursa olsun genç oyuncuları yurt dışına gönderen bir sistem oluşturmak istediğini vurgulayan Emre, bunu başarması halinde çok mutlu olacağını ifade etti. Yıldız oyuncu, altyapısından 4-5 oyuncuyla oynayan bir Fenerbahçe görmek istediğini de sözlerine ekledi.

'Sezon sonu için bir karar verdim'

Sezon sonu futbolu bırakmayı düşündüğünün altını çizen ve bu kararının kolay kolay değişmeyeceğini söyleyen Emre, "Sezon sonu için bir karar verdim. Bunun kolay kolay değişeceğini sanmıyorum. EURO 2020'ye gidememek beni çok üzüyor ama Cenk, Merih, Yusuf gibi kardeşlerim sahaya çıkamayabilirdi. Kendim için üzgünüm ama onlar için mutluyum. Saha içinde olduğu gibi saha dışında da elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ne görev verilirse yapmaya hazırım." dedi ve ekledi:

'Haksız bir tepki verdiğimi düşünüyorum'

Ben, Ozan'ın ayağını rakibin önüne atmak isterken faul yaptığını düşünmüştüm ama görüntüye baktığımızda bir darbesi var. Futbolcu gözüyle bakarsanız onun direkt basmak istemediğini anlarsınız ama görüntüde bir kırmızı kart görüntüsü vardı. Haksız bir tepki verdiğimi düşünüyorum. Hakem görüntü itibarıyla haklıydı. Ozan, o tarz bir oyuncu da değil zaten."

'Okan ve Başakşehir şampiyon olsun isterim'

"Okan Buruk, benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Yıllarca aynı evde yaşadık. Onu, başarılarını görüp mutlu olmamak elde değil. Onun mutluluğu, beni mutlu ediyor. Bizim şampiyonluk şansımız az olduğu için, Okan ve Başakşehir şampiyon olsun isterim."

'Novak'ı istediğim doğru değil'

"Novak'ı istediğim doğru değil. Ben elimden geldiğince teknik ekibe yardımcı olmakla meşgulum. İsimler veya strateji üstünde fikir belirtmem doğru değil. Atiba gibi oyuncuların ülkemizde değer görmesi gerekiyor. Kulübüne aidiyet besleyen oyuncuların çoğalması lazım. Atiba da öyle bir oyuncu. İrfan Can'ı çok beğeniyorum, onun haricinde Abdülkadir var, bizim Messi'miz. Ömer Faruk'umuz var. Çok yetenekli genç oyuncularımız da var."