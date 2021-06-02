Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda takımı yabancı bir teknik adama emanet edeceklerini açıklamasının ardından Emre Belözoğlu, Sarı Lacivertli camiaya veda etti. Belözoğlu, yayımladığı mesajla Fenerbahçe'den ayrılırken, resmi KAP bildirimi de yapıldı.

Erol Bulut'un ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de teknik adamlık koltuğuna oturan Emre Belözoğlu yönetiminde 10 maça çıkan Fenerbahçe, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Şirketimiz Sportif Direktörü Sayın Emre Belözoğlu'nun sözleşme süresi tamamlanarak görevinden ayrılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.''





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