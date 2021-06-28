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Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, Kasımpaşa ile anlaştı

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin'in yeni adresi belli oldu. Tecrübeli kaleci, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 17:57 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, Kasımpaşa ile anlaştı

Fenerbahçe 'de ikinci ayrılık gerçekleşti. 30 Haziran Çarşamba günü Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli oyuncu Süper Lig'de kaldı.

32 yaşındaki file bekçisi Kasımpaşa ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Harun Tekin talip olan birçok Süper Lig ekibini geri çevirdi.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

2018-19 sezonunda Bursaspor 'dan yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncu, 47 karşılaşmada görev aldı. Tekin kalesinde 51 gol görürken, 18 maçta kalesini gole kapattı.

Kaynak: NTV Spor

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