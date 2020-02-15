Fenerbahçe kafilesinde tek eksik

Sarı-Lacivertliler’in kafilesinde önceki gün sakatlanan Garry Rodrigues yer almazken, Hasan Ali Kaldırım kadroya dahil edildi. Kanarya, bu akşam oynanacak maçın ardından İstanbul’a dönecek.
Fenerbahçe kadrosu:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu; Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım; Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar; Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.