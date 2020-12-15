Fenerbahçe kadrosuna eleştiri

Hürriyet gazetesindeki Futbol Konseyi köşesinde Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini ifade eden Güntekin Onay, sezon başından bu yana Fenerbahçe kadrosu ile ilgili yapılan övgülere karşı çıktı. Yeni Malatyaspor hezimetinin masaya yatırıldığını tartışmada görüşlerini aktaran Güntekin Onay, şunları söyledi:

'Acayip bir kadro değil'

"Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin sorgulanması gerektiği inancındayım. Öyle bazılarının abarttığı gibi acayip bir kadro kalitesi falan da yok. Evet, sezon başında iyi futbolcular alındı ancak onlar da yaşlı. Erol Bulut bundan böyle daha ofansif ve rakipleri hapsedecek bir oyun anlayışına yönelmek zorunda."

'Caner orta yapsın!'

Teknik direktör Erol Bulut'un hücum planlarını da eleştiren Onay, Caner Erkin odaklı bir strateji dışında alterrnatif olmadığını söyledi. Onay, top rakipteyken Fenerbahçe'nin sorunlarının olduğunu savunarak, "Fenerbahçe'nin top ayağında iken de ‘Caner orta yapsın’ dan başka bir planı yok" yorumunu yaptı.