Fenerbahçe kadrosuna çifte dokunuş

Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de teknik ekip, geçen haftaki Yukatel Denizlispor maçına göre takımı 1’i zorunlu 2 değişiklikle sahaya sürdü. Sarı-Lacivertliler, stoperde Serdar Aziz’in kart cezalısı olması nedeniyle bu bölgede Sadık Çiftpınar’a görev verdi. Yukatel Denizlispor maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Luiz Gustavo ise Jose Sosa’nın yerine ilk 11’e geri döndü. Teknik direktör Erol Bulut, Malatyaspor karşısında kalede Altay’ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Gökhan, Tisserand, Sadık ve Caner’den oluşturdu. Orta ikilide Gustavo ve Ozan Tufan’a şans veren Bulut, bu isimlerin önünde Ferdi, Mert Hakan ve Pelkas’ı oynattı. Forvette ise Cisse görev yaptı.

Arjantinli girdi ama...

Fenerbahçe’nin flaş transferi Jose Sosa, Yeni Malatyaspor karşısında yedek soyundu. Teknik direktör Erol Bulut, son maçlarda kondisyonuyla ilgili olumsuz eleştiriler alan Sosa’yı Yeni Malatyaspor karşısında yedeğe çekti. Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçına yedek olarak başlayıp oyuna sonradan dahil olan Sosa, bu sezon 2. kez Yeni Malatyaspor’a karşı yedek oturdu. Deneyimli futbolcu, ikinci yarının başında Sadık Çiftpınar’ın yerine oyuna dahil oldu. Luiz Gustavo stopere, Sosa da orta sahaya geçti. Ancak Arjantinli futbolcunun oyuna dahil olması da puan için yeterli olmadı.





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