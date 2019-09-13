Fenerbahçe kadrosu | 2019-2020 sezonu FB kadrosu
Ersun Yanal yönetiminde yeni sezona fırtına gibi başlayan ve ilk 3 maçta 7 puan toplayarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği takım kadrosu taraftarlar tarafından merak konusu. Peki, Fenerbahçe'nin 2019-2020 kadrosunda kimler var? FB'nin TFF listesinde yer alan oyuncular ve detaylar haberimizde...
Fenerbahçe yeni sezona yeni transferlerle iyi bir başlangıç yaparak girdi. Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe yeni sezon öncesi önemli oyuncular kadrosuna dahil etti. Süper Lig'de ilk 3 haftada yedi puan toplayan Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda mücadele ettiği kadrosu taraftar tarafından merak edliyor. İşte Fenerbahçe'nin kadrosu, 2019-2020 FB takım kadrosu ve detaylar...
Fenerbahçe derbi tarihleri...
Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak
FENERBAHÇE TAKIM KADROSU 2019-2020
NABIL DIRAR
MAURICIO ANIBAL ISLA
VEDAT MURIÇ
DENİZ TÜRÜÇ
DENİZ YILMAZ
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
TOLGA CİĞERCİ
MUHAMMET ÖMER ÇAKI
MEVLÜT ERDİNÇ
HASAN ALİ KALDIRIM
OZAN TUFAN
ALTAY BAYINDIR
EMRE BELÖZOĞLU
ALPER POTUK
VICTOR MOSES
MİHA ZAJC
AHMET OYTUN ÖZDOĞAN
JAILSON MARQUES,SIQUEIRA
HARUN TEKİN
TOLGAY ALİ ARSLAN
SERDAR AZİZ
SADIK ÇİFTPINAR
ADIL RAMI
LUIZ GUSTAVO DIAS
MURAT SAĞLAM
MATHIAS JATTAH NJIE JORGENSEN
GARRY MENDES RODRIGUES
MAX BENNET KRUSE