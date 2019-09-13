Fenerbahçe kadrosu | 2019-2020 sezonu FB kadrosu

Fenerbahçe yeni sezona yeni transferlerle iyi bir başlangıç yaparak girdi. Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe yeni sezon öncesi önemli oyuncular kadrosuna dahil etti. Süper Lig'de ilk 3 haftada yedi puan toplayan Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda mücadele ettiği kadrosu taraftar tarafından merak edliyor. İşte Fenerbahçe'nin kadrosu, 2019-2020 FB takım kadrosu ve detaylar...

Fenerbahçe derbi tarihleri...

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak

FENERBAHÇE TAKIM KADROSU 2019-2020

NABIL DIRAR

MAURICIO ANIBAL ISLA

VEDAT MURIÇ

DENİZ TÜRÜÇ

DENİZ YILMAZ

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

TOLGA CİĞERCİ

MUHAMMET ÖMER ÇAKI

MEVLÜT ERDİNÇ

HASAN ALİ KALDIRIM

OZAN TUFAN

ALTAY BAYINDIR

EMRE BELÖZOĞLU

ALPER POTUK

VICTOR MOSES

MİHA ZAJC

AHMET OYTUN ÖZDOĞAN

JAILSON MARQUES,SIQUEIRA

HARUN TEKİN

TOLGAY ALİ ARSLAN

SERDAR AZİZ

SADIK ÇİFTPINAR

ADIL RAMI

LUIZ GUSTAVO DIAS

MURAT SAĞLAM

MATHIAS JATTAH NJIE JORGENSEN

GARRY MENDES RODRIGUES

MAX BENNET KRUSE







