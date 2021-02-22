Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın konuğu Gorgonzola
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde 23 Şubat Salı günü İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Opet, B Grubu'nu 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finalist olurken, Igor Gorgonzola ise 6 maçını da kazandığı E Grubu'nu lider bitirmişti.
Sarı-lacivertli ekip, eşleşmenin ikinci ayağında 3 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Novara kentinde Igor Gorgonzola'nın konuğu olacak.
AA