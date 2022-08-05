Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Yaren Çolak’ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızda yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Yaren Çolak’ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Oyuncumuz Yaren Çolak, 2022-23 sezonunda da sarı lacivertli formamızı giyecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte başarılarla dolu bir sezon yaşamayı temenni ediyoruz.