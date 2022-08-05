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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Yaren Çolak'ın sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Yaren Çolak’ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

05 Ağustos 2022, Cuma 13:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Yaren Çolak'ın sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Yaren Çolak’ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızda yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Yaren Çolak’ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. 

Oyuncumuz Yaren Çolak, 2022-23 sezonunda da sarı lacivertli formamızı giyecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte başarılarla dolu bir sezon yaşamayı temenni ediyoruz.

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