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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Özkan Beceren dönemi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine 8 yıldır Konak Belediyespor'da görev alan ve İzmir ekibinde 3 lig şampiyonluğu yaşayan Özkan Beceren getirildi.

23 Temmuz 2022, Cumartesi 21:44 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Özkan Beceren dönemi

Nihan Su ile yollarını ayıran Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Özkan Beceren oldu. Sarı Lacivertliler, 8 yıldır Konak Belediyespor'da görev alan ve İzmir ekibinde 3 lig şampiyonluğu yaşayan Özkan Beceren'in göreve başladığı resmi sitesi üzerinden yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

''Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Kadın Futbol Takımımız, Teknik Direktörlük görevi için Özkan Beceren ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcı 2022-23 sezonunda Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürütecektir.

 Takımımızın 2022-23 sezonu kadro planlaması, Özkan Beceren hocanın bilgisi ve katkıları dahilinde yürütülmüştür. Kariyerinin son 8 yılını Konak Belediye Spor’da geçiren Özkan Beceren, bu süreçte 3 lig şampiyonluğu yaşamış ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele etmiştir.

 Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Özkan Beceren’e hayırlı olmasını diliyor, Teknik Direktörümüzün Fenerbahçemiz ile zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.''

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