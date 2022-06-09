Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Nihan Su ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada Nihan Su'nun sözleşmesinin sona ermesinin ardından yolların ayrıldığı belirtildi.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Nihan Su Hocamıza Teşekkürlerimizle

2021-22 sezonu başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürüten Nihan Su Hocamızın sözleşmesi sona ermiştir.

Kendisine bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz.







