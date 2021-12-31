Fenerbahçe , kadın futbol takımında 9'u sporcu olmak üzere toplam 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kadın Futbol Takımımızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" denildi.