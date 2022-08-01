Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Yaşam Göksu’yu kadrosuna kattı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Lacivertli ekip geçtiğimiz sezon Konak Belediyespor’da oynayan 26 yaşındaki defans oyuncusu Yaşam Göksu’yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Lacivertli ekip geçtiğimiz sezon Konak Belediyespor’da oynayan 26 yaşındaki defans oyuncusu Yaşam Göksu’yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Konak Belediyespor’da oynayan defans oyuncusu Yaşam Göksu’yu kadrosuna kattı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş da hazır bulundu.
26 yaşındaki milli oyuncu 2022/23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
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