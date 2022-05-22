Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yarı final biletini kaptı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 1-1 biten Play-Off çeyrek final rövanş maçında Hakkarigücü Spor’u Fatma Kara Şahinbaş, Kennya Cordner ve Zenatha Coleman'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 1-1 biten Play-Off çeyrek final rövanş maçında Hakkarigücü Spor’u 3-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan maçta Sarı Lacivertli ekibin gollerini; 45+1. dakikada Fatma Kara Şahinbaş, 67. dakikada Kennya Cordner ve 75. dakikada Zenatha Coleman kaydetti.
Maçın ardından tribünlere giden Sarı Lacivertliler, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Kanarya, yarı finalde Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatan Spor eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.