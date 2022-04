Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Futbol Ligi 17’nci haftasında Amed Sportif Faaliyetleri, 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan olaylarla ilgili olarak sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Nihan Su, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olaylarla ilgili olarak çok büyük üzüntü duyduklarını belirten Su, “Bugünkü maçımızda yaşanan olaylardan dolayı son derece üzgün olduğumuzu söyleyebilirim. Gerçekten hiçbirimizin istemediği görüntülerdi. Kadınların futbol oynadığı sahada böyle bir durumla karşılaşmak bizi fazlasıyla üzdü. Camiamızı, taraftarlarımızı, oyuncularımızı fazlasıyla üzdü. Aslında baktığımızda ilk devrede yaşadığımız ve oyun içerisinde hiçbir şekilde bir problem olmadan bitirdiğimiz bir 3-1’lik maçımız vardı. Sonrasında tabii bu şehre geldik. Burada da en iyi şekilde karşılandık, maça da o şekilde başladık. Hatta diğer ekibin gerek teknik ekibi, gerek idari ekibi gerek yöneticileri ve oyuncularıyla da oldukça samimi bir ortamda maça çıktık. Ama sonrasında tabii maçın hakeminin de buna biraz müsaade etmesiyle birlikte ikinci golü bulduktan sonra oyuncumu taç kullanırken orada oyuncumuza –savunmasız olan oyuncumuza- birdenbire diğer takımın oyuncusu gelerek fiziksel bir şiddette bulundu. Tabii o görüntülerin anlık yaşanması bizim de orada müdahale etmemizi gerektirdi ve olayın içine diğer oyuncuların dahil olup, bizim de kenardaki oyuncularımızın içeriye girmesiyle birlikte ki görüntüler elinizde zaten mevcut, tekmeleyerek, her birisine şiddetli bir şekilde vurarak bizim de istemediğimiz görüntüler oluştu. Bu arada tabii ki biz her iki tarafı da sakinleştirmeye çalışırken tribüne gelen taraftarlar da ellerindeki tuğlaları, ellerine geçen sopaları hem oyuncularımızın hem de bizim üzerimize atmaya başladılar. Orada gerçekten çok kötü ve istenmediğimiz bir pozisyonda kaldık. Ben şunu net olarak söyleyebilirim, bu ekibin başında olan bir kadın olarak çok çok üzgünüm. Çok fazlasıyla küfür yedik. Bunun yanı sıra bizim kendi teknik ve idari ekibimizden ya da oyuncularımızdan Amed Sportif Faaliyetler’e karşı, oyuna karşı, oyunculara karşı, hakeme karşı hiçbir şekilde kötü bir söylem olmadı. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tabii ki yaşanan bu olaylardan dolayı çok çok üzgünüz. Kadınlarımız güvenli ortamlarda futbol oynamalı. Buna her kulübün yöneticileri, teknik ekibi ve oyuncuları aynı şekilde yaklaşmalı. Aramızda yabancı oyuncularımız var ve şu an onlar da şok yaşıyorlar. Çünkü kendi ülkemizde böylesine bir durumla karşılaşmak onları da fazlasıyla etkiledi. Şu anda güvenli bir ortamdayız. Şehirden de en güvenli şekilde ayrılıp İstanbul’a gelmek istiyoruz. Ama oyuncularımız şu an psikolojik olarak bu durumdan çok etkilendiler” dedi.

“BU YOLDA KARŞIMIZA NE ÇIKARSA ÇIKSIN MÜCADELE ETMEYE, ÇUBUKLU İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Saha içindeki şiddetin yanı sıra tribünden de çeşitli maddelerin atıldığını, dolayısıyla hem oyuncu grubunda hem de teknik ekipte yaralanan isimlerin olduğunu söyleyen Nihan Su, “Maalesef oyuncularımızda darp var, teknik ekibimizde hocalarımıza gelen, isabet eden maddeler var. Sağlık ekibimiz bir taraftan da bu durumu çözmeye çalışıyor. Biz şu anda biraz daha soğukkanlı kalıp oyuncuların tamamen psikolojilerini düzeltmeye çalışıyoruz. Yani maçı bir kenara bıraktık. Keşke bunların hiçbirisi yaşanmasaydı. Buradan tüm sporseverlere, bu işin başında olan tüm yetkililere, yöneticilere, hakemlere seslenmek istiyorum: Lütfen, olayları bu hale getirmeyelim. Kızlarımız, bizden sonra gelecek kadınlarımız, kız çocuklarımız güvenli ortamlarda futbol oynamaya, spor yapmaya devam etsinler. Benim tek arzum, dileğim bu. Burada gerek Başkanımız, gerek Yönetim Kurulu Üyelerimiz birebir bizlerle temas halindeler. Takımımızın motivasyonunu artırmaya ve yaşadığımız bu durumu çözmeye çalışıyorlar. Bu anlamda da ben Başkanımıza, Yöneticilerimize, camiamıza çok teşekkür ediyorum. Taraftarlara da şunu söylemek istiyorum; her ne olursa olsun, bu yolda karşımıza ne çıkarsa çıksın mücadele etmeye, çubuklu için savaşmaya devam edeceğiz ama ben de yaşadığımız bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Hiçbir şekilde istemediğimiz bir durumun içinde olduğum için herkesten de özür diliyorum” diye konuştu.

“OYUNCULARIMIZ ÇOK ŞAŞKINDI VE AĞLAYAN OYUNCULARIMIZ OLDU”

Nihan Su, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Maç çok gergin bir ortamda bitti. Biz, öncelikle oyuncularımızın güvenliğini sağlamaya çalıştık. Çevik Kuvvet ekipleri yanımızdaydı ve destek vererek en hızlı şekilde soyunma odasına göndermeye çalıştı. Bizim kendi soyunma odamızda bir şok durumu vardı, oyuncularımız çok şaşkındı ve ağlayan oyuncularımız oldu. Diğer taraftan ise biz o teması hiç kurmamaya çalıştık, çünkü o anda olay sıcakken bir müdahale etmemiz olayı farklı yerlere götürebilirdi. Hepimizin soğukkanlı olması gerekiyordu. Maçın bitiminde ve daha güvenli sürelere girdiğimizde onların orada bulunan yöneticileri ile Onur Bey (Başar) keza biz, teknik ekibinden hocaları ile konuşarak biraz daha sakin olmamız ve bu durumdan en sağlıklı şekilde çıkmamız gerektiğini, onların da bu konuda bize duyarlı davranması gerektiğini söyledik. Bu şekilde şu anda otele varmış durumdayız.”

DHA