Galatasaray ile Fenerbahçe ’nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu’ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, “3 aydır kurulan bir şubeyiz ve kızlarımız bugün sahada istediğimiz oyun kalitesini gösterdi. İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. ‘Kadına şiddete son’ temalı bir organizasyona katılmaktan dolayı camia adına çok mutluyum. Galatasaray’a da çok teşekkür ediyoruz ev sahipliklerinden dolayı. Şubat ayı içinde kendi sahamızda güzel bir tablo ortaya koymak istiyoruz. Kadın futbolu daha da ileriye gidecek ve bizler bunları sahada göstermeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmaları ve futbolda da var olduklarını göstermelerini istiyoruz. Hayalleri futbolla olan kız çocuklarımıza rol model olmak istiyoruz. Kızlarımız ilk defa bu şekilde seyirci önünde oynadılar, onların da heyecanlarına ortak oldunuz, teşekkür ediyorum” dedi.

"Galatasaray'ın planlarını bozmuş olabilir"

Mücadelenin 5’inci dakikasındaki kırmızı kart pozisyonunun doğruluğunun sorulması üzerine Nihan Su, “Tabii ki ben farklı düşünüyorum. Oyun içinde gelişen bir durum oldu ve hakem kendi takdir hakkını kullandı. Oyun başında olması onların planlarını bozmuş olabilir. Biz Galatasaray camiasını seviyoruz. Nurcan hoca ile senelerdir arkadaşız. Bugün farklı gelişti oyun, yarın daha farklı olabilir. Bugün en önemli olan şey iki takımın el ele olmasıydı” diye konuştu.

"Şartlar oluşursa Beşiktaş ile de oynayabiliriz"

Nihan Su, Beşiktaş ile de böyle bir organizasyon içinde yer almak istediklerini kaydederek, “Gelece teklifi değerlendirmeyi isteriz. Şartlar oluşursa Beşiktaş ile de oynayabiliriz” ifadelerini kullandı.

"Kadın futbolunda zirvede yer almak istiyoruz"

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın yeni kurulduğunu hatırlatan Nihan Su, “3 aydır biz kızlarımız ile çalışıyoruz. Deneme antrenmanları ile başladık. Sıfırdan kurulan bir takımız var olan bir takıma dahil olmadık. Bunu yabancı oyuncularla desteklememiz gerekiyordu ve doğru tercihleri yaptığımızı düşünüyorum ama lig için daha zamana ihtiyacımız var. Kadın futbolunda zirvede yer almak istiyoruz. Kuralar çekilsin Play-Off’lara kalalım takım daha netleşecek diye düşünüyorum” dedi.

DHA