Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Neslihan Aktaş’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Neslihan Aktaş’ı transfer etti. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı’nın da yer aldığı aktarıldı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Neslihan Aktaş’ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni kurulan takımımız için anlaşmaya varılan Neslihan Aktaş, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza kulübümüze ’hoş geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı’nın da yer aldığı aktarıldı.