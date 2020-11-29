Fenerbahçe, geçen sezon; 20 yıl sonra Galatasaray'a yenilmiş, Türkiye Kupası'nda da 23 senedir Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki kaybetmeme serisi son bulmuştu. Sarı-Lacivertliler'in derbilerde sahasında devam eden tek serisi Beşiktaş'a karşı kaldı! Fenerbahçe, Beşiktaş'a en son 2004-2005 sezonunda (17 Nisan 2005) 3-4'lük unutulmaz maçta mağlup oldu, ardından oynanan 16'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası toplam 18 derbiden 11 galibiyet, 7 beraberlikle ayrıldı.

2020'de 11 puan kaybetti

Kanarya ligde 2020 yılında ise Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı maçlarda 11 puan kaybetti. Geçen sezon Kadıköy'de 20 yıl sonra ezeli rakibi Aslan'a karşı 3-1 mağlup oldu, Trabzonspor (1-2) ve Beşiktaş (0-2) deplasmanlarından da puansız ayrıldı. 2020-2021 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray'la Türk Telekom'da golsüz berabere kalan Erol Bulut'un öğrencileri, tek galibiyetini Saracoğlu'nda 3-1'lik skorla Bordo-Mavililer karşısında yaşadı! Fenerbahçe ayrıca, yine 2020'de çıktığı 2 kupa maçında Trabzonspor'a mağlup oldu.

Eğer derbiyi kazanamazsa...

Süper Lig'de iç sahada en son Konya'ya 2-0 yenilen Kanarya, bu akşam galip gelemezse, lig tarihinde 5. kez üst üste evinde puan kaybı yaşamış olacak. En son 1992-1993 sezonunda Trabzonspor (1-0) ve Galatasaray (4-1) kaybeden Sarı-Lacivertliler, daha önce de 68-69, 80-81 ve yine 92-93 sezonlarında Kadıköy'de iki maç üst üste puan alamamıştı. Bu süreçte de takımın başında hep yabancı hocalar vardı.

Aslıhan Çil