Fenerbahçe Kadıköy'deki Beşiktaş serisini devam ettirmek istiyor
Geçen sezon ligde Galatasaray ve Türkiye Kupası'nda da Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki namağlup serileri sona eren Fenerbahçe, 18 maçtır kaybetmediği Beşiktaş karşısındaki serisinin ise devam etmesini amaçlıyor.
Fenerbahçe, geçen sezon; 20 yıl sonra Galatasaray'a yenilmiş, Türkiye Kupası'nda da 23 senedir Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki kaybetmeme serisi son bulmuştu. Sarı-Lacivertliler'in derbilerde sahasında devam eden tek serisi Beşiktaş'a karşı kaldı! Fenerbahçe, Beşiktaş'a en son 2004-2005 sezonunda (17 Nisan 2005) 3-4'lük unutulmaz maçta mağlup oldu, ardından oynanan 16'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası toplam 18 derbiden 11 galibiyet, 7 beraberlikle ayrıldı.
2020'de 11 puan kaybetti
Kanarya ligde 2020 yılında ise Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı maçlarda 11 puan kaybetti. Geçen sezon Kadıköy'de 20 yıl sonra ezeli rakibi Aslan'a karşı 3-1 mağlup oldu, Trabzonspor (1-2) ve Beşiktaş (0-2) deplasmanlarından da puansız ayrıldı. 2020-2021 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray'la Türk Telekom'da golsüz berabere kalan Erol Bulut'un öğrencileri, tek galibiyetini Saracoğlu'nda 3-1'lik skorla Bordo-Mavililer karşısında yaşadı! Fenerbahçe ayrıca, yine 2020'de çıktığı 2 kupa maçında Trabzonspor'a mağlup oldu.
Eğer derbiyi kazanamazsa...
Süper Lig'de iç sahada en son Konya'ya 2-0 yenilen Kanarya, bu akşam galip gelemezse, lig tarihinde 5. kez üst üste evinde puan kaybı yaşamış olacak. En son 1992-1993 sezonunda Trabzonspor (1-0) ve Galatasaray (4-1) kaybeden Sarı-Lacivertliler, daha önce de 68-69, 80-81 ve yine 92-93 sezonlarında Kadıköy'de iki maç üst üste puan alamamıştı. Bu süreçte de takımın başında hep yabancı hocalar vardı.
Aslıhan Çil