Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Olympiakos'a konuk oluyor. İlk maçta rakibine 3-0 kaybeden Kanarya, Yunanistan'da kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, olası bir galibiyet halinde ikinci sıraya yükselip, gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyacak. Gruptaki diğer maç Almanya’da oynanıyor. 10 puanla grupta en yakın rakibinin 4 puan önünde lider olan Frankfurt, sadece bir beraberliği bulunan son sıradaki Antwerp’i ağırlıyor. İki takım arasında Belçika’da oynanan karşılaşmada Alman ekibi son saniyelerdeki penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı. Antwerp’in ilk iki şansı yok denecek kadar az ancak Frankfurt’u yenip üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyorlar.Avrupa Ligi D Grubu puan durumu :

Fenerbahçe kaçıncı sırada? Avrupa Ligi D Grubu puan durumu:

1- Eintracht Frankfurt / 10 puan

2- Olympiakos / 6 puan

3- Fenerbahçe / 5 puan

4- Royal Antwerp / 1 puan

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

16 Eylül 2021 Perşembe

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

30 Eylül 2021 Perşembe

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

21 Ekim 2021 Perşembe

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi D Grubu fikstürü şöyle:

1. Hafta

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

Olympiakos 2-1 Royal Antwerp

2. Hafta

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

Royal Antwerp 0-1 Eintracht Frankfurt

3. Hafta

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp

Eintracht Frankfurt 3-1 Olympiakos

4. Hafta

Olympiakos 1-2 Eintracht Frankfurt

Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe

5. Hafta

Eintracht Frankfurt-Royal Antwerp

Olympiakos-Fenerbahçe

6. Hafta

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Royal Antwerp-Olympiakos

Liderler direkt son 16 turuna yükselecek

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.

3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne

Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

Final 18 Mayıs 2022'de

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.