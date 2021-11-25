Fenerbahçe kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu ve kalan maçlar
Derbide Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alıyor, Olympiakos'a konuk oluyor. Yunanistan deplasmanına Mesut Özil'den yoksun giden Vitor Pereira yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, olası bir galibiyet halinde ikinci sıraya yükselip, gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyacak. Başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki puan durumunu ve Sarı Lacivertli ekibin fikstürünü merak ediyor. İşte detaylar...
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Olympiakos'a konuk oluyor. İlk maçta rakibine 3-0 kaybeden Kanarya, Yunanistan'da kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, olası bir galibiyet halinde ikinci sıraya yükselip, gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyacak. Gruptaki diğer maç Almanya’da oynanıyor. 10 puanla grupta en yakın rakibinin 4 puan önünde lider olan Frankfurt, sadece bir beraberliği bulunan son sıradaki Antwerp’i ağırlıyor. İki takım arasında Belçika’da oynanan karşılaşmada Alman ekibi son saniyelerdeki penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı. Antwerp’in ilk iki şansı yok denecek kadar az ancak Frankfurt’u yenip üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyorlar.Avrupa Ligi D Grubu puan durumu :
Fenerbahçe kaçıncı sırada? Avrupa Ligi D Grubu puan durumu:
1- Eintracht Frankfurt / 10 puan
2- Olympiakos / 6 puan
3- Fenerbahçe / 5 puan
4- Royal Antwerp / 1 puan
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül 2021 Perşembe
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
30 Eylül 2021 Perşembe
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
21 Ekim 2021 Perşembe
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi D Grubu fikstürü şöyle:
1. Hafta
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
Olympiakos 2-1 Royal Antwerp
2. Hafta
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
Royal Antwerp 0-1 Eintracht Frankfurt
3. Hafta
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp
Eintracht Frankfurt 3-1 Olympiakos
4. Hafta
Olympiakos 1-2 Eintracht Frankfurt
Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe
5. Hafta
Eintracht Frankfurt-Royal Antwerp
Olympiakos-Fenerbahçe
6. Hafta
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Royal Antwerp-Olympiakos
Liderler direkt son 16 turuna yükselecek
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.
3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne
Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
Final 18 Mayıs 2022'de
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.