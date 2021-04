Süper Lig’in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-2 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında 3 puanı hanesine yazdırdı. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada Enner Valencia’nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 21. dakikasında kaleci Harun Tekin’in büyük hatasında Haris Hajradinovic’in golüne engel olamayan sarı-lacivertli ekip, 40. dakikada Attila Szalai’yle yeniden öne geçti, 45 1. dakikada ise Valencia’nın penaltıdan kaydettiği golle soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

Maçın 81. dakikasında Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj’ın penaltıdan attığı golle farkı 1’e indirdi: 3-2. Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve zirve takibine devam etti.

Fenerbahçe, aldığı bu galibiyetle puanını 72’ye yükselterek lider Beşiktaş’la arasındaki puan farkını 3’e indirdi.

Valencia 9 gole ulaştı

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, ligde 9 gole ulaştı. Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ligin büyük bölümünde sağ açıkta görev yapan Valencia, son haftalarda forvette görev yapmaya başladı. Kanatta oynadığı dönemde de takımına golleriyle katkı veren Valencia, son haftalarda santrforda üst üste goller bulmayı başardı.

Kasımpaşa karşısında takımına 2 golle katkı sağlayan 31 yaşındaki hücumcu, Gaziantep ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında da fileleri havalandırmıştı.

Enner Valencia, attığı 2 golle gol sayısını 9’a çıkardı.

Emre Belözoğlu iyi başladı

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, 2015 yılından sonra Fenerbahçe’nin başında en iyi başlangıç yapan teknik adam oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Emre Belözoğlu’ndan önce aynı rakama 2015 yılında Portekizli teknik adam Vitor Pereira ulaşmıştı.

Szalai üst üste ikinci maçında gol attı

Fenerbahçe’nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, golleriyle takımına katkı sağlamayı sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibe katıldığı günden beri gösterdiği performansla taraftarın takdirini toplayan Szalai, Kasımpaşa karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. Ligin 35. haftasında da Medipol Başakşehir ağlarını sarsan Szalai, ligdeki gol sayısını 3’e yükseltti.

15 maç sonra penaltı

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonra penaltı kazandı. Kasımpaşa mücadelesinin 45. dakikasında Valencia’nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı, yine aynı oyuncu gole çevirdi. Sarı-lacivertliler, bu golle ligde 15 maç sonra penaltı golü atmayı başardı. Fenerbahçe, son penaltısını ligin 20. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanında kazanmış ve gole çevirmişti.

İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü. Müsabaka öncesinde 3 sarı kartı bulunan İrfan Can, 42. dakikada sarı kart görerek 4. sarı kartına ulaştı. İrfan Can Kahveci, 38. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. (AA)