Fenerbahçe kabustan uyandı!

Son periyoda 10 farkla önde giren Sarı-Lacivertliler bitime 48 saniye kala 83-74 üstündü. Sinan Güler ve Mageet'ın sayılarıyla 13 saniye kala farkı 5'e indiren Daçka, son 3 saniyede Guduric'in kaptırdığı topta Sinan Güler'in 3'lüğüyle skoru 85-85 yapıp maçı uzatmaya götürdü. Kanarya bu bölümde Pierre, De Colo, Melih ve Barthel'in sayılarıyla farkı 11'e (99-88) taşıyıp maçı kopardı 103-91’le galip geldi. Serinin ikinci maçı yarın saat 18:15'te Daçka'nın sahasında oynanacak.