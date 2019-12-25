Fenerbahçe Juan Jesus transferini bitiriyor!

Fenerbahçe, ocak ayında savunmaya takviye yapmak için çalışmalar başladı. Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatması, Adil Rami'nin de istenilen performansı sergileyememesi üzerine devre arası için stoper takviyesi yapacak olan sarı lacivertliler, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak isteyen yönetimin Roma ile görüşmeleri sürüyor. Jesus bu sezon ligde sadece 3 maçta forma şansı bulabildi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

Kaynak: Takvim