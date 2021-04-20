Fenerbahçe Jose Sosa liderliğinde kaybetmiyor!

Sezon başında Covid 19’a yakalanarak Topuk Yaylası kampını kaçıran, hazırlık maçlarında oynayamayan, ardından sağ ayak serçe parmağı kırılan, daha sonra da bir türlü Erol Bulut’un gözüne giremeyen Sosa, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle adeta yeniden doğdu.

Emre Belözoğlu’nun saha içi lideri olarak görev vermeye başlamasıyla yeniden altın dönemini yaşamaya başlayan yıldız oyuncu, Başakşehir maçında yaratıcı paslarla öne çıkarken, Fenerbahçe'nin daha önde oynamasında etkili oldu.

Belözoğlu'nun son iki maçta Luiz Gustavo’yu kenara alıp ön libero ve takım lideri olarak sahaya sürdüğü Jose Sosa hocasını mahcup etmedi. Özellikle Başakşehir maçında herkesin beğenisini kazanan, uzatmalar dahil tam 96 dakika sahada kalan 36 yaşındaki yıldız, 61 pasa imza atarken, yüzde 82’lik bir isabetli pas yüzdesini yakaladı. Yaptığı 61 pasın 52’si kısa, 9’u uzun gol hazırlığı pası verdi. (Hürriyet)