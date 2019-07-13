Fenerbahçe Jailson gönderiyor!

Fenerbahçe yönetimi, bugüne dek kadrosunu Vedat Muriqi, Altay Bayındır, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh ve Garry Rodrigues ile güçlendirirken yeni isimlerin maliyetlerini karşılamak için öncelikle Eljif Elmas ve Jailson’u satmayı kararlaştırdı.

Napoli’nin talip olduğu Eljif Elmas’ın ve Avrupa ile Brezilya’dan bazı kulüplerin istediği Jailson’un satışının haftaya tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Takımdan ayrılacak bir başka isim ise Michael Frey olacak. Ülkesi İsviçre’den teklifler alan Frey’in transferinin de önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet