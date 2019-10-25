Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı lacivertlilerde kasığında ağrı hisseden Max Kruse antrenmanı bıraktı. Yapılan kontrollerin ardından kasık bölgesinde grade 2 yaralanma olduğu tespit edilen Alman oyuncunun tedavisine başlandı. Harun Tekin, yaşadığı akciğer enfeksiyonu nedeniyle istirahat ederken Nabil Dirar da özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile yarın Ülker Stadyumu'nda saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.