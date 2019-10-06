Fenerbahçe istedi, Mustafa Denizli alıyor: Hatem Ben Arfa!

Rennes ile sözleşmesi bittikten sonra kendisine bir türlü kulüp bulamayan 32 yaşındaki Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın adı, geçtiğimiz yaz uzunca bir süre Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul etmişti. Hâlen boşta olan 32 yaşındaki 10 numarayla ilgili İtalya'dan gelen son haberse bomba etkisi yarattı.

Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı İran kulübü Tractor Sazi'nin bonservisi elinde olan dünyaca ünlü oyuncuya yıllık 1.8 milyon euro önerdiğini yazdı. Ben Arfa'nın bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler