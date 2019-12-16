Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da başladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Demir Grup Sivasspor maçında oynayan oyuncular ise idmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Fenerbahçe, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda İstanbulspor ile oynanacak rövanş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.