Fenerbahçe - İstanbulspor maç sonucu: 4 - 0

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde ilk hazırlık maçına çıktı. Ayın 18’inde başlayacak Topuk Yaylası kampı öncesi ilk kez oyuncularını bir rakip karşısında gören teknik direktör Erol Bulut, İstanbulspor maçını isimleri seçmek adına önemli bir fırsat olarak kullandı. Yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kiralık olarak sezonu tamamlayan stoper Zanka da uzun süre forma giyen isimlerden biri oldu. Fenerbahçe mücadeleyi Serdar Aziz, Vedat Muriç, Alper Potuk (pen) ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 4-0 kazandı

MAÇTAN NOTLAR

GOL | Fenerbahçe, 22. dakikada Serdar Aziz'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk golün asistini yeniden Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin yaptı.

GOL | Fenerbahçe'de Vedat Muriç, 37. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Golün asisti Zanka'dan geldi: 2-0.

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

GOL | Fenerbahçe'de Alper Potuk, 53. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı. 3-0.

GOL | Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç, 73. dakikada attığı golle farkı 4'e çıkardı. 4-0.

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında maçı 4-0 önde tamamladı.









Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç

Fenerbahçe'nin ikinci yarı 11'i: Harun, Murat, Zanka, Sadık, Dirar, Tolgay, Jailson, Alper, İsmail, Garry Rodrigues ve Mevlüt



