Fenerbahçe 'de Vitor Pereira, Mesut Özil ve Altay Bayındır, Başkan Ali Koç'un çağrısı üzerine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na takımı karşılamaya giden taraftarlara seslendiler ve bu sezon şampiyon olacaklarını dile getirdiler.

İşte yapılan açıklamalar:

'Omuz omuza vererek şampiyon olacağız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli taraftarlar için savaşacaklarını ifade ederek, “Hep beraber, omuz omuza vererek sizlerin de desteği ile bu savaşı verip şampiyon olacağız. Bu muhteşem duyguları yaşattığımız için teşekkür ediyorum. Hayatımda gördüğüm en muhteşem taraftarlarsınız” şeklinde konuştu.

'Bu takım bu sene şampiyon olacaktır'

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Mesut Özil ise taraftarlara teşekkür ederek, “Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum perşembe günü elimizden geleni yaparak maçı kazanacağız. Siz arkamızda olduğunuz sürece bu takım bu sene şampiyon olacaktır” diye konuştu.

'Bu akşam için özür dileriz, sonu şampiyonlukla bitecek'

Sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Herkese çok teşekkür ederiz, gerçekten sizler sayesinde duygularımız kabarık. Ne kadar aç ve isteki olduğunuzun bilincindeyiz, biz de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Neyi ne kadar istediğinizin farkındayız bu akşam için özür dileriz, sonu şampiyonlukla bitecek.”

Sarı-lacivertli kafile açıklamaların ardından takım otobüsü ile Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gitti.











