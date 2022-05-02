Fenerbahçe , bitime 3 maç kala Konyaspor ile puan fakını 4’e yükseltti ve ligi ikinci bitirme yolunda büyük avantaj elde etti. Takımın ayağa kalkıp Devler Ligi hedefine emin adımlarla yürümesinde en büyük pay sahibi, sezon ortasında göreve gelen İsmail Kartal. Tecrübeli teknik adam, başarılı performansıyla taraftarın tam desteğini aldı. Tribünler her maçta Kartal’a sevgi gösterisinde bulunup, yeni sezonda da takımın başında kalmasını istiyor. 60 yaşındaki çalıştırıcının en büyük hayali de bu. Ancak Ali Koç ve yönetimi, alınan müthiş sonuçlara rağmen yabancı teknik adam planından geri adım atmıyor. Jorge Jesus ile görüşmelerde önemli aşama katedildi. Portekizli çalıştırıcıyla kısa sürede anlaşma sağlanması muhtemel. Diğer yandan yönetim, İsmail Kartal’la yolları ayırmak da istemiyor. Sarı-Lacivertliler, 60 yaşındaki teknik adamın bir şekilde kulüpte kalması için formül arayışında.

Sportif direktörlük zor

Kartal, kesin bir dille kimsenin ikinci adamı olmayacağını söyleyerek ‘yardımcı antrenör’ kapısını kapattı. Yönetimin başarılı çalıştırıcıyı ikna etmek için farklı bir rol bulması gerek. Sportif direktörlük bunlardan biri, ancak muhtemelen gelecek olan yabancı teknik adam, transferden A takım yapılanmasına kadar geniş yetkilere sahip olacak. Bir diğer alternatif ise İsmail Kartal’ın, Samandıra Tesisleri, altyapının merkezi Dereağzı Tesisleri ve yönetim arasında köprü görevi göreceği bir pozisyonda çalışması.

Yusuf Dursun



