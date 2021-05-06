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Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı Lacivertliler, Kasımpaşa'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı renklerine bağladı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 15:42 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı

Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek yılın planlamasını yapıyor. Sarı lacivertliler, yeni sezonun ilk transferini Kasımpaşa'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.


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Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında bulunması beklenen Fenerbahçe teknik patronu Emre Belözoğlu, oyuncuyu sarı lacivertli formayı giymesi için ikna etti ve anlaşmaya varıldı.


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Bonservis bedeli ödenmeyecek

19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için kulübü Kasımpaşa'ya bonservis ücreti ödenmeyecek. Ancak Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Kurukalıp için 500 bin TL yetiştirme bedeli alacak.

Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'nın alt yapısından yetişen Çağtay için, uzun süredir devrede olduğu biliniyordu.

Ajansspor


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