Son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kış dönemi resmi transfer dönemi bugün itibariyle resmen başladı. Özellikle stoper arayışları devam ediyor. Peki, Fenerbahçe kimi transfer edecek? Kadrodan gönderilecek isimler kimler? Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda girişmiler sürecek. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve gazetelere yansıyan FB transfer haberleri...

FENERBAHÇE'DE PAPIS CISSE SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe’nin, Vedat Muriç’e destek olacak bir oyuncu transfer etmek istediği ve forvet hattı için Alanyaspor’un golcüsü Papis Cisse’yi gündemine aldığı öne sürüldü. TRT Spor’un haberine göre Alanyaspor’un, makul bir bonservis bedeli karşılığında bu oyuncunun gitmesine izin vereceği kaydedildi.

Ligde ilk yarıda 15 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez havalandıran Cisse için diğer bir alternatifin, Mevlüt Erdinç’i takasta kullanmak olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

MARCOS ROJO PAYLAŞILAMIYOR!

Manchester United’da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve gönderilecekler listesine konulan Marco Rojo, İngiliz basını tarafından Fenerbahçe’ye yazılmıştı. Geçtiğimiz yaz döneminde de Kanarya’nın gündeminde olan Rojo’nun stoper olmasının yanı sıra sol bekte de forma giyebilmesi, Sarı- Lacivertliler’i çok yönlülüğü sebebiyle cezbediyor. United’ın, ayrılması için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 2021’de bitiyor.

Deneyimli futbolcuyu Sarı-Lacivertliler’in yanı sıra İtalya’dan Fiorentina ve Fransa’dan PSG’nin istediği iddia ediliyor. Rojo’nun menacerinin, teklif getiren kulüplerin hepsiyle iletişim halinde olduğu ve Arjantinli oyuncu için en iyi şartları oluşturmaya çalıştığı bildirildi.

ALPARSLAN ÖZTÜRK ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Devre arasındaki transfer listesindeki tek yerli isim olarak gösterilen Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe’nin, kulübü Göztepe ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürdüğü bildirildi. Normalde savunmanın önünde oynamasına rağmen bu sezon stoper olarak da oynatılan Alpaslan’ın başarılı performansı, Ersun Yanal’ın tecrübeli oyuncuya gözünü çevirmesini sağlamıştı.

26 yaşındaki oyuncu için Kanarya’nın, kiralık teklifinde bulunduğu ve Göztepe’ye, “Gerekirse sözleşmesine sezon sonu için satın alma opsiyonu da koyalım” mesajını ilettiği öğrenildi.

KJAER'DE SON DAKİKA!

Devre arasında Trabzonspor’un kadrosuna katmayı hedeflediği, eski kulübü Fenerbahçe’nin de transfer gündemine gelen Simon Kjaer konusunda, birinci ağızdan çok önemli açıklamalar yapıldı. Tecrübeli stoperin menaceri Mikkel Beck, bir Danimarka gazetesine verdiği demeçte, oyuncusunun durumunu değerlendirirken, “Atalanta’daki mevcut dumun devam edilecek gibi değil. Ne yazık ki işler umduğumuz gibi gitmedi. Ara transfer döneminde yollar ayrılacak. Simon adına en iyiyi bulmak için çalışıyorum. Ona büyük ilgi var. Çok sayıda teklif alıyoruz. En iyi seçeneği bularak birlikte bir karar vereceğiz” diye konuştu.

Bonservisi Sevilla’da

1.91 boyundaki Simon Kjaer, sezon başında Sevilla’dan Atalanta’ya kiralandı. Ancak ilk yarıda sadece 5 maçta 291 dakika şans bulabilen 30 yaşındaki savunmacı, takımdan ayrılmak istiyor. Bunun için Danimarkalı stoper önce Atalanta ile bağlarını koparacak. Ardından onu isteyen kulüplerin Sevilla ile masaya oturması gerekiyor. İspanyol kulübünün de, Kjaer’i tekrar kadrosunda düşünmediği ve tüm teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.

FENERBAHÇE'DE VELINTON HAREKATI BAŞLADI!

Teknik direktör Ersun Yanal’ı, ikinci yarı öncesi düşündüren en önemli sorunların başında savunmanın ortası geliyor. Sadık Çiftpınar’ın sezonu kapatması, Adil Rami’nin beklentilerin çok altında kalması, Zanka’nın performansının düşük olması, Yanal’ın stoperde mecburen Serdar Aziz’in yanında normalde orta saha olan Jailson’la oynamasına neden olmuştu. Devre arası transferinin bugün resmen başlamasıyla birlikte gaza basan Sarı-Lacivertliler, bu doğrultuda Alanyaspor’un başarılı futbolcusu Welinton için harekete geçti.

Oyuncu da sıcak bakıyor

Kanarya’nın, teklifi oldukça sıcak bakan Brezilyalı savunmacı için Akdeniz ekibiyle temasa geçerek, resmi görüşmelere başladığı bildirildi. Sportif direktör Damien Comolli’nin, sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan deneyimli oyuncu için yaptıkları teklifi, kulübe ilettiği ifade edildi. Al Khor’dan 2017 Temmuz ayında transfer edilen ve piyasa değeri 1 milyon Euro olan Welinton, bu sezon 16 karşılaşmada rakip filelere 2 gol atmayı başardı.

Ömer Necati Albayrak

ALPER POTUK'DA SICAK GELİŞME!

Şu ana kadar kendisine verilen şansı iyi kullanamayan Alper Potuk’u, Süper Lig takımları paylaşamıyor. Başta Malatyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor olmak üzere Çaykur Rizespor’un da Alper’e talip olduğu, ara transferde bu futbolcuyu renklerine katmak için Sarı-Lacivertli yönetimle masaya oturmaya hazır oldukları öğrenildi.

Ancak Alper cephesi ise bu transfer söylentilerini yalanlıyor, “Ben bu aşamada takımı yalnız bırakmak istemiyorum. Şampiyonluk için elimden geleni yapmak istiyorum” diyor.



