UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe , Avrupa'daki 4. maçında Royal Antwerp ile deplasmanda karşılaşacak. İlk 3 maçında Frankfurt ve Antwerp ile berabere kalan Olympiakos'a ise yenilen sarı lacivertlilerin 2 puanı bulunuyor. Royal Antwerp Fenerbahçe maçında temsilcimizde parola mutlak 3 puan olacak.

Mücadele 4 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

Eksikler

Royal Antwerp: Sander Coopman

Fenerbahçe: Luiz Gustavo, Enner Valencia, Mesut Özil, Serdar Aziz, Altay Bayındır

Muhtemel 11’ler

Royal Antwerp: Butez, Vines, Laet, Almeida, Bataille, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Frey, Samatta

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayı-Samuel, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfancan, Rossi, Berisha

Oran analizi

Fenerbahçe için beraberliğe 3.05 oran verildiği toplam 4 maçın hiçbiri berabere bitmedi. Sarı lacivertlilerin maçlarında ÇİFT oranı 1.62 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ÇİFT bitti. Royal Antwerp tarafında ise maçlarında 1.5 alt oranı 3.1 olduğunda toplam 7 maçın %86 kısmı 1.5 üst bitti.

Öngörü

Son 4 resmi maçında puan kaybeden Royal Antwerp hafta sonu 1-0 kazanarak kötü seriye son verdi. Fenerbahçe cephesinde ise durumlar biraz karışık. Son 5 resmi maçında sadece 1 galibiyet alırken 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2 sona erdi. Belçika temsilcisi 90 dakika sonunda galibiyete yakın olan taraf.