Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un 24 yaşındaki golcüsü Aaron Boupendza'ya yeni talip. İsmi Fenerbahçe ile anılan gol kralı ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford ilgileniyor. Hatayspor'un bu transferden bonservis beklentisi en az 8 milyon Euro...

Bedava gelmişti!

Geçen sezon başında bedelsiz olarak kattığı Boupendza için devre arası Rus ekibi Krasnordar 8 milyon 250 bin Euro'luk teklif yapmış, Hatayspor kabul etmesine rağmen golcü futbolcu gitmeye sıcak bakmamıştı.

Süper Lig'e damga vurdu!

Bir dönem ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Gabon'lu forvet geçen sezon 36 maçta 22 gol kaydetmişti.

Yakup Çınar - Fanatik Özel