Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Franco Vazquez yarışı

İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın 10 numarası Franco Vazquez'in yeni durağı Türkiye olabilir. İtalyan basınından Football News 24'ün TUTTOmercatoWEB'e dayandırdığı habere göre Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Franco Vazquez'i Fenerbahçe de kadrosuna katmak istiyor.

Sevilla, 2016'da Vazquez'i 16.8 milyon Euro karşılığında Palermo'dan transfer etmişti. Oyuncunun Sevilla ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.





31 yaşındaki 10 numara, bu sezon LaLiga'da sadece 5 maçta toplam 47 dakika Sevilla forması giyebildi. Toplamda ise 12 maçta oynayan Franco Vazquez, toplam 238 dakika süre alabildi.

Sezon sonunda Sevilla'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Franco Vazquez için Fenerbahçe ile Trabzonspor transfer yarışı verirlerken oyuncunun daha önce Palermo forması giydiği İtalya'dan da talipleri bulunuyor.



