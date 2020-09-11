Fenerbahçe ile Rizespor arasında Vedat Muriç anlaşmazlığı

Fenerbahçe'de Vedat Muriç Lazio'ya gitmeye hazırlanırken, başka bir sorun patlak verdi. Kosovalı golcünün önceki takımı Rizespor ile Sarı Lacivertliler arasında anlaşmazlık çıktı.

11 Eylül 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile Rizespor arasında Vedat Muriç anlaşmazlığı

Fenerbahçe, Kosovalı forveti geçen sezon Rize’den 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan elde edilecek payın yüzde 15’i karşılığında satın almıştı. Buna göre Muriç’in Lazio’ya imzası sonrası Kanarya’nın Karadeniz ekibine yaklaşık 2.5 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.

Sarı- Lacivertliler, Rizespor’a para yerine oyuncu teklifinde bulundu. Ancak Mavi-Yeşilli ekibin bunu kesin bir şekilde reddedip parayı nakit olarak istediği kaydedildi. Fenerbahçe Yönetimi, paranın bir bölümü ve oyuncu teklifi ile Rizespor’un kapısını bir kez daha çalmayı planlıyor.

Çağrı Davran


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