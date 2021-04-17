İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun semptomsuz olduğu vurgulanırken, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde futbolcunun izolasyon ve tedavi planlamalarına başlandığı kaydedildi.

Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.