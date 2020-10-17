Fenerbahçe ile Göztepe 53. randevuda

İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 24’ünü Fenerbahçe , 8’ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe’nin, Göztepe’ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir’de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci devre İstanbul’da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İzmir’deki maçlar

İki takım İzmir’de 27. kez lig maçı oynayacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe’nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir’de 12 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 28, Göztepe ise 20 gol attı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 52 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul’da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

AA